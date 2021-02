La defensa de seis planteada por Diego Pablo Simeone en Bucaret para hacer frente al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League ha dado mucho de lo que hablar.

A pesar de la densa línea en la zaga, el conjunto de Thomas Tuchel llegó a a terminar sus jugadas y acabó ganando el partido gracias a un golazo de chilena de Giroud sin que el cuadro colchonero lograra tirar a puerta en los 90 minutos.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado el planteamiento de Simeone: "Planteamiento rácano, fútbol aburrido, jugadores atenazados, ninguna ocasión de gol, ningún remate a puerta. Esto fue el Atleti ayer".

"Simeone hizo una apuesta. Mantener la portería a cero y disponer de alguna contra para marcar. Le salió mal, muy mal", ha añadido el presentador.

Por último, Pedrerol ha querido hacer un llamamiento a la calma ya que resta la mitad de la eliminatoria por disputarse en el Stamford Bridge.

"Todas las críticas al 'Cholo' son justas. Sin duda. Pero no matemos a Simeone. No 'matemos' aún a Simeone. ¿Acaso el Atleti no puede remontar? Sí puede", ha zanjado Josep.