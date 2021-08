La partida de ajedrez ha comenzado. El Real Madrid, tal y como adelantó 'El Chiringuito' en exclusiva, ha realizado una oferta de 160 millones de euros por Kylian Mbappé. Una oferta muy seria. Así lo explicó Josep Pedrerol.

"Si ofreces 90 millones o 100, Mbappé asume que el Madrid no le quiere. Esa oferta no es solo para conseguir a Mbappé, es para convencerle de que el Madrid no va de farol. Si la oferta es de 100 millones él piensa 'estos me han dejado tirados'", contó el presentador de 'El Chiringuito'.

El futbolista termina contrato el próximo mes de junio: "160 millones porque es una cantidad lógica con Mbappé yéndose gratis en enero. El Madrid le dice el PSG 'no voy a regatear y te hago una oferta muy importante. La hago porque yo lo puedo conseguir gratis'".

"Si Mbappé ve que la oferta es una broma, no se fía del Real Madrid. La oferta de hoy es una estrategia muy bien estudiada para que Mbappé sepa que el Madrid está con él y también para que en enero vaya al Madrid", finaliza Pedrerol.

La pelota está ahora en el tejado del PSG, que deberá decidir si aceptar la oferta o dejar marchar al futbolista gratis el próximo verano. El deseo de Mbappé es jugar ya en el Madrid y todos los pasos se van dando para que así sea.