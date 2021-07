A día 1 de julio, Leo Messi ya no es jugador del FC Barcelona. El argentino ha quedado desvinculado del conjunto blaugrana tras no renovar en fecha un contrato que vencía este miércoles 30 de junio, por lo que a partir de este jueves la entidad ya no podrá explotar la imagen del '10' comercialmente.

El acuerdo, completamente cerrado, se ha dilatado por el sumo cuidado que se está teniendo en el club para respetar el Fair Play Financiero que establece la UEFA.

Durante 'EL Chiringuito', Josep Pedrerol explicó en exclusiva la fórmula que se está planteando en 'Can Barça' para respetar la legalidad y poder darle a Messi lo que quiere para que se quede.

En principio, el rosarino no se bajará un euro de la ficha: "El Barça le pagaba a Leo Messi 150 millones para que ganase 75 millones de euros netos. Messi va a jugar dos años más en el Barça con el mismo sueldo".

"Messi ganaría por dos temporadas jugadas 300 millones. ¿Cómo le paga el Barça? El club quiere pagarle los 300 millones en tres años", añadió el presentador del programa.