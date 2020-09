En la mañana de este miércoles, se ha vuelto a ver sonreír a Leo Messi en el entrenamiento del FC Barcelona. La escena se ha producido horas después de que 'Sport' publicase unas declaraciones del argentino en las que el '10' aseguraba que todo lo que había hecho era por el bien del club.

Josep Pedrerol, en su editorial en 'Jugones', ha analizado las palabras y la situación del rosarino: "El perdón de Messi es un sí, pero no. Es una buena noticia que Messi muestre compromiso, es bueno que diga que acabó la guerra con el club, y es muy bueno que hoy haya vuelto a sonreír".

Sin embargo, el presentador del programa ha apuntado un 'pero' a las palabras de Leo: "Hay algo que no cuela. Dice que lo hizo todo por el bien del Barça, pero no olvidemos que mandó un burofax para irse gratis. Messi, en ese momento, no pensó en el Barça".

"Quería marcharse para volver a ganar con el City. Lo que hizo no era bueno para los culés, bueno sí, era bueno para un culé: para Guardiola", ha zanjado contundentemente Pedrerol.