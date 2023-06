Kylian Mbappé va a ser, o está siendo, el gran nombre del mercado de fichajes de verano. Lo está siendo por tercer verano consecutivo. Sí, porque por tercer verano consecutivo el francés podría salir del PSG. Pudo hacerlo en 2021, cuando le restaba un año de contrato y no renovó. En 2022, porque no se sabía si iba a a renovar o no. Y ahora, en 2023, por lo mismo que hace dos años.

Porque el galo acaba su vinculación con el PSG en 2024, salvo que él mismo diga que quiere permanecer una temporada más. Eso es algo que, de momento, parece que no va a suceder... y en Qatar no tienen ganas de vivir un nuevo culebrón con el futbolista francés.

Así pues, o dice 'sí' a seguir hasta 2025 o tocará hacer caja. Tocará ponerle en el mercado. Tocará, al menos, sacar algún dinero por él. En ese sentido, 'Le Parisien' ha dado una información que confirma la exclusiva de Paco Buyo en 'El Chiringuito'.

El exarquero del Real Madrid puso precio al francés. Un precio que, según indica el rotativo galo, es de 200 millones de euros. En Qatar ni se plantean que haya una oferta inferior.

Según cuenta el medio galo, el PSG ya se ha puesto en contacto con Fayza Lamari, agente y madre del jugador, para decirle que es el momento de que Mbappé decida.

Todo ello después de la carta de Kylianal PSG en la que confirmaba que no iba a renovar hasta 2025, quedando libre por tanto en 2024.

ASí pues, el PSG ha activado ya el escenario en el que Mbappé pueda marcharse este mismo verano del club, dejando para sus arcas un buen montante que bien vendría en esta especie de 'renovación' que los franceses pretenden hacer.

Quieren que su proyecto gire en torno a Kylian, pero parece que Kylian podría tener otras ideas en su cabeza...