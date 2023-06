"Mi objetivo es seguir en el PSG, es mi única opción por ahora". Esa ha sido la respuesta de Kylian Mbappé cuando le han preguntado por todo lo que está ocurriendo sobre su futuro después de la carta filtrada en la que anunció que no renovaría.

"La carta no ha sido enviada ahora, hay cosas que me extrañan...", ha deslizado el capitán de la selección francesa. No entiende el delantero el revuelo que ha provocado la mencionada carta. Y asegura que está "preparado" para volver en pretemporada con el PSG.

El futbolista francés ha vuelto a hablar días después de que saltara la noticia en Francia: en julio del año pasado envió una carta al Paris Saint-Germain para informar que no renovaría su contrato más allá del año 2024. Tenía la opción de extenderlo hasta 2025, pero la ha rechazado.

Pero hay más. Porque en el país galo insisten en que el PSG quiere venderle este mismo verano y evitar así que se marche gratis el próximo año. Mbappé, sin embargo, ha repetido que quiere jugar en París la temporada que viene.

Mbappé está concentrado con su selección. Este viernes disputa un encuentro de fase de clasificación ante la selección de Gibraltar. Todo ello en medio de los rumores sobre su futuro y con el Real Madrid siempre al acecho.