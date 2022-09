A veces, y a pesar de compartir el vestuario del mismo equipo, algunos jugadores con como extraños. Parece que en el Paris Saint-Germain ha sucedido eso... con Kylian Mbappé como protagonista.

Leandro Paredes, centrocampista que ahora se encuentra cedido en la Juventus, ha desvelado que no mantenía relación con la estrella gala a pesar de vestir los colores del mismo equipo.

Así lo ha contado en 'ESPN' cuando le preguntaron por Kylian: "No soy quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y de los que no, no te puedo hablar".

En el PSG apenas tenía oportunidades y decidió hacer las maletas: "Era una decisión difícil, la decisión de cambiar de club antes del Mundial por la adaptación".

"Creo que tomé la decisión correcta, necesitaba minutos para llegar a Qatar de la mejor manera, y creo que esto fue lo correcto", dice el ahora centrocampista que juega en la Serie A.

"Las dos cosas eran importantes para mí: tener minutos y llegar a un equipo grande como la Juve, que era uno de mis sueños", ha sentenciado Paredes.

Ahora en la Juve disfruta de esos minutos que le han vuelto a dar la oportunidad de acudir a la llamada de la selección argentina. Y en apenas unas semanas llegará la cita más importante: el Mundial de Catar.