El padre de Neymar estalla tras la última lesión de su hijo: "Cansado de este sistema..."

El padre de Neymar ha estallado en las redes sociales después de que una triple entrada le haya costado a su hijo una recaída en su lesión en el pie derecho.

El delantero brasileño tuvo que abandonar lesionado y entre lágrimas el partido ante el Estrasburgo por las duras entradas que recibió.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BtEerXFF-WH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BtEerXFF-WH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading|||Copa de 2014. Uma entrada desproporcional e sem sentido. Tudo bem, aceitamos o destino, nada a fazer. Pensamos, oramos e chegamos à conclusão que meu filho até deu sorte porque poderia estar em uma cadeira de rodas. Graças a Deus não foi o que aconteceu e seguimos em frente. Copa de 2018. Um pisão em seu tornozelo quando fora de jogo. Disseram que não houve nada e que, pelo contrário, ele simulou. Tinha VAR, tinha o mundo inteiro vendo, mas enfim ele acabou considerado "culpado”. . Copa da França 2019. 4 faltas consecutivas, no mesmo lance (!!) até conseguirem provocar o desequilíbrio dele e posteriormente a torção. Se cair, meu filho é "cai-cai". Se ele se proteger fugindo da falta é simulação e se "simular", meu Deus, é terrivelmente contestado. Acompanho meu filho em seus jogos há muitos anos, sem faltar a nenhum deles. Quando ele era criança, vendo que era mais franzino que seus adversários sempre o alertei sobre divididas: “Nunca as enfrente, lei da física, vai perder. Se quiser vencer chega antes e se não puder evitar o contato, que esteja no ar. Um graveto no ar não se quebra, porém apoiado no solo facilmente se dobrará” ! Conselho de um pai. Uma pancada por trás, como em 2014 não há conselho que o proteja, essa proteção precisa ser feita pela arbitragem. Um pisão fora do jogo não tenho como proteger, precisa ser feito pela arbitragem. Faltas consecutivas, típicas de um anti-jogo, também não temos como proteger, tem que ser feito pela arbitragem !! Não é choro de pai não, é cansaço desse sistema socialista no futebol, “todos iguais”. DRIBLAR NÃO PODE ? TER TALENTO NÃO PODE !! Cansaço de alguns meios de comunicação mais preocupados em “vender” matérias. Sabe... como sempre a vida continua, o futebol também, e os babacas de plantão, que se dizem especialistas em futebol, continuarão realizando enquetes perguntando se “o Neymar merece apanhar“. Lamentável, pra dizer o mínimo porque a vontade é de lhes mandar a m....; Meu filho, como sempre, já se levantou e começou de novo. Aproveitem agora e guardem o veneno. Mas se preparem porque, como sempre, ele voltará mais forte.]] Una publicación compartida de Neymar Pai (@neymarpai_) el 25 Ene, 2019 a las 11:54 PST

El padre de Neymar ha denunciado a través de Instagram la persecución a su hijo, recordando alguas de las lesiones más duras que ha sufrido Neymar a raíz de duras entradas de futbolistas:

"Copa de 2014.

Una entrada desproporcionada y sin sentido. Todo bien, aceptamos el destino, nada que hacer. Pensamos, oramos y llegamos a la conclusión de que mi hijo hasta dio suerte porque podría estar en una silla de ruedas. Gracias a Dios no fue lo que sucedió y seguimos adelante.

Copa de 2018.

Un pisotón en su tobillo cuando era fuera de juego. Dijo que no hubo nada y que, por el contrario, él simuló. Tenía VAR, tenía el mundo entero viendo, pero en fin, a él se le consideró "culpable".

Copa de Francia 2019.

4 faltas consecutivas, en la misma jugada (!!) hasta conseguir provocar el desequilibrio de él y posteriormente la lesión.

Si cae, mi hijo es "cai-cai" (piscinero). Si él se protege huyendo de la falta es simulación y si "simula", mi Dios, es terriblemente contestado.

Acompaño a mi hijo en sus partidos desde hace muchos años, sin faltar a ninguno de ellos.

Cuando era niño, viendo que era más delgado que sus adversarios, siempre le advertí sobre las jugadas divididas: "Nunca las enfrente, ley de la física, va a perder. Si quieres vencer llega antes y si no puedes evitar el contacto, que esté en el aire. Un golpe en el aire no rompe, pero apoyado en el suelo fácilmente se quebrará". Consejo de un padre.

Para un golpe por detrás como en 2014 no hay consejo que lo proteja, esa protección necesita ser hecha por el arbitraje. Un pisotón fuera del juego no tengo cómo protegerlo, necesita ser hecho por el arbitraje. ¡Faltas consecutivas, típicas de un anti-juego, tampoco tenemos cómo proteger, tiene que ser hecho por el arbitraje!!

No es lloro de padre no, es cansancio de ese sistema socialista en el fútbol, "todos iguales". DRIBLAR NO PUEDE? ¡Tener TALENTO NO PUEDE !!

Cansado de algunos medios de comunicación más preocupados en "vender" materias. "Sabes ... que siempre la vida continúa, el fútbol también, y los idiotas de turno, que se dicen expertos en fútbol, continuarán realizando encuestas preguntando si "Neymar merece recibir".

Lamentable, para decir lo menos porque la voluntad es de mandaros a la m...;

Mi hijo, como siempre, ya se levantó y empezó de nuevo. Aprovechen ahora y guarden el veneno. Pero se preparen porque, como siempre, él volverá más fuerte".