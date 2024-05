El final de temporada del Sevilla FC está siendo más apasionante fuera de los terrenos de juego que en el propio verde. A falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga, el conjunto hispalense se encuentra en tierra de nadie, salvado matemáticamente, aunque sin opciones de luchar por puestos europeos.

En un año tan decepcionante, la situación parece solo ir a peor tras las últimas noticias relacionadas con la no renovación de Jesús Navas. El capitán del Sevilla publicó una carta en la que anunciaba que su adiós al cuadro andaluz era obligado tras no recibir ninguna oferta por parte del club.

"He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así. Para mí es una locura lo que estoy viviendo. Solo porque no entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla. Porque es mi Sevilla y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera, vamos a verlo'", comentaba el jugador.

Jesús Navas dejaba así claro esta mañana que la decisión de salir del Sevilla no era suya, sino que se debía a la dejadez del club, que esperaba que el jugador firmase por algún otro equipo. Ante esto, el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha comparecido en sala de prensa para dar respuesta a esta carta.

"En mis comparecencias dije que entendía que el momento de afrontar las renovaciones era cuando acabase la campaña, porque yo ya les trasladé que podrían seguir cuando ellos quisieran. Jesús Navas es una pieza clave. Si me siento con Jesús un minuto, reconducimos esta situación. Ofrezco a Navas un contrato vitalicio, para que trabaje en el Sevilla hasta el último día de su vida. Porque lo merece", anunciaba por sorpresa el presidente del club.

Del Nido Carrasco deja ahora la pelota en el tejado de Navas, que tendrá que reconsiderar la oferta anunciada a última hora y ante todos los medios por el presidente del, hasta ahora, su club: "No se me ocurriría confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla. A Jesús lo quiero, respeto y admiro, pero tampoco puedo permitir en mi condición de presidente que quede que Navas no se quede en el Sevilla porque el club no quiere que siga".