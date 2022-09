Neymar ha sido el protagonista del documental lanzado hace poco, 'Neymar, dinastía de reyes', un contenido que narra las historias de las grandes figuras del fútbol brasileño hasta llegar a 'Ney', último exponente del fútbol carioca en el que se centra gran parte del documental.

El brasileño habló en una entrevista complementaria al documental de varios temas, entre ellos, la llegada y adaptación de Leo Messi a París. El inicio del argentino en el París Saint-Germain no fue el esperado, pero su compañero salió a defenderle: "Conozco a Leo desde hace mucho tiempo y es difícil un cambio así. Él llevaba muchos años en Barcelona y ahora cambió todo para su familia también. Es un poco difícil, pero ahora creo que ya está mejor, está más en casa. Lo que quiero es que nosotros dos disfrutemos juntos".

Neymar también resaltó que prefiere desconectar del fútbol cuando no está jugando: "Yo nunca fui una persona de estar mirando partidos. O he estado jugando, o haciendo otras cosas. La verdad, no es que no me guste, mis amigos siempre están viendo partidos y yo les digo 'No, vamos a ver una peli o hacer otra cosa' ".

El brasileño está siendo el líder del PSG esta temporada por delante de Messi o Mbappé. Neymar lleva 11 goles y 6 asistencias en diez partidos entre todas las competiciones en este inicio de temporada, líder en ambas categorías del equipo francés.