Triste, lamentable, indignante, desagradabe... faltan adjetivos para calificar la situación que tuvo que vivir Virginia Torrecilla en un taxi.

A través de varios mensajes en redes sociales, la jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección española relató el episodio que le tocó vivir con un conductor.

"Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, la cual el me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta... YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL", arranca.

Virginia, que no daba crédito a lo que estaba escuchando y seguía "en shock", quiso indagar más en el pensamiento del hombre.

"La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensaba así. Total, lo de siempre...: 'hay más deportes para chicas...' El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta", añade el hilo.

La jugadora del Atleti tan solo ha dado una prueba más del largo camino que queda aún por recorrer en España con el fútbol femenino. En los últimos años se han dado pasos de gigante, pero mentalidades como esta son las que lastran el crecimiento imparable del deporte rey femenino.