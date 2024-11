Luto en el fútbol español al conocer la trágica noticia del fallecimiento de Miguel Ledo, quien fuera capitán de la SD Logroñés durante trece años, a causa de una leucemia.

Ha sido el propio club el que ha informado del fallecimiento de su exjugador, muy querido en la ciudad: "No queremos recordarle de otra forma que no sea con la elástica blanquirroja y su brazalete. Descansa en paz, eterno capitán. No nos salen más palabras… disculpad".

También el Haro Deportivo, donde entrenó durante tres meses la temporada pasada: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Miguel Ledo. Grandísimo deportista, persona y compañero".

"Estuvo entrenando con nosotros de septiembre a diciembre del 2023 antes de sufrir una recaída de su enfermedad. Un abrazo muy fuerte a su familia y amigos", apunta el club.