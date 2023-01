Tragedia en la MLS. El futbolista Anton Walkes ha fallecido a los 25 años al sufrir un accidente marítimo del que de momento no se han conocido más detalles. Walkes era futbolista del Charlotte FC, equipo de Carolina del Norte.

Ha sido la propia MLS la encargada de comunicar su fallecimiento en un comunicado: "No hay palabras para describir el dolor de todos en Major League Soccer hoy después de enterarnos del trágico fallecimiento de Anton Walkes de Charlotte FC. Anton era un jugador talentoso y dedicado que era amado por sus compañeros y fanáticos".

"Extendemos nuestro más sentido pésame a su pareja, amigos y toda la familia de Charlotte FC. La MLS se está coordinando con Charlotte para brindar a los jugadores y familiares los recursos y el apoyo que puedan necesitar durante este trágico momento", dice la nota.

El presidente de Charlotte, David Tepper, ha mandado un mensaje conmovedor: "Todos en Tepper Sports & Entertainment están devastados por el trágico fallecimiento de Anton Walkes. Fue un tremendo hijo, padre, socio y compañero de equipo cuyo alegre enfoque de la vida conmovió a los que conoció".

Walkes ha disputado 92 partidos en la MLS, marcando ocho goles y dando una asistencia. Antes de los Charlotte militó en el Atlanta United. El futbolista se formó en las categorías inferiores del Tottenham y el Porstmouth inglés.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM