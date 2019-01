Mourinho desvela cómo fue el día en el que escapó de la UEFA en una cesta de ropa: "Me estaba muriendo, en serio"

Muchos recordarán la famosa entrada 'ilegal' de Mourinho en el vestuario del Chelsea cuando estaba sancionado en 2005. Ocurrió cuando el portugués era técnico 'blue', en los cuartos de final de la Champions ante el Bayern: Mou, con sanción, no podía ni estar con sus jugadores, pero se las apañó para entrar a la caseta.

Así lo cuenta el luso: "Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me vieses llegar, sólo quería estar con mis jugadores".

Pero lo peor llegó después: "Stewart, el utillero, me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me buscaba de manera desesperada. Así que Stewart cerró la cesta y yo no podía ni respirar. Me estaba muriendo, en serio", cuenta Mourinho.