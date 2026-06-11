Los momentos más icónicos de Mourinho en el Real Madrid: del "¿por qué?" a la Liga de los récords

El técnico portugués dejó muchos momentos para la historia durante los tres años que ocupó el banquillo del Santiago Bernabéu.

Ya es oficial: José Mourinho es nuevo entrenador del Real Madrid tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones y el abono de su cláusula de rescisión al Benfica.

El portugués regresa a la que fue su casa entre 2010 y 2013, cuando logró destronar al FC Barcelona de Pep Guardiola y marcó el inicio de una de las etapas más gloriosas en la historia del club en la que se levantaron seis Champions en diez años.

Con Mou el conjunto blanco aumentó sus niveles de competitividad y raza, y justamente esa es la misión que le he encomendado Florentino para recuperar el rumbo de un navío que este año se ha quedado en blanco.

Durante sus tres años en el Bernabéu, el luso dejó varios momentos que son historia del deporte rey y que cambiaron la propia del club.

El 5-0 en el Camp Nou

El 29 de noviembre de 2010, apenas cinco meses después de su llegada a la capital, tuvo lugar la "mayor derrota" de la carrera de José Mourinho en los banquillos... y fue el punto de inflexión que permitió que el equipo sufriera una profunda metamorfosis cuando muchos ya lo daban por muerto.

El Barça de Pep Guardiola, ante su gente, se dio un festín que terminó con una 'manita' de los culés y un recital de fútbol ante un Madrid que apenas pudo contener a los Messi, Xavi, Iniesta y cía.

Si embargo, mientras el mundo veía una sonrojante derrota, el luso vio el primer ladrillo de un nuevo proyecto que alcanzó la velocidad de crucero en la siguiente campaña.

Primer gran 'show' en rueda de prensa

Tras vencer por la mínima al Sevilla en el Bernabéu en diciembre de 2010, el portugués llegó a rueda de prensa con una lista de 13 errores que según él había cometido Clos Gómez durante el encuentro.

Fueras de juego mal señalados, tarjetas amarillas no mostradas, faltas no pitadas, un penalti al limbo... José no se guardó nada.

"¿Por qué?"

Pocas frases pueden definir más a José Mourinho. Tras caer por 0-2 en las semifinales de la Champions de 2011 ante el Barça con una polémica expulsión a Pepe, el luso fue con todo a rueda de prensa y dejó uno de los discursos más recordados en la historia del fútbol.

"¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo, De Bleeckere, Busacca o Stark? En cada semifinal pasa lo mismo. Estamos hablando de un equipo, el Barça, absolutamente fantástico, pero ¿por qué no pudo ir a la final el Chelsea hace dos años? ¿Por qué el Inter se salvó haciendo el verdadero milagro de aguantar con diez tanto tiempo? ¿Por qué tiene este poder con los árbitros? ¿Por qué? ¿Por qué?", espetó.

La Copa del Rey en Mestalla

Fue el primer título de Mourinho con el club merengue y lo logró en su temporada de debut. Final de la Copa del Rey en Mestalla, minuto 102, 0-0 en el marcador, pared entre Di María y Marcelo, Cristiano se eleva por encima de Adriano... y el resto es historia.

Aquella Copa del Rey supuso un antes y un después para una plantilla y una afición que comprobó de primera mano que el Barça de Guardiola y Messi no era invencible.

La Liga de los récords

En la 11/12, en su segundo año en la Casa Blanca, Mourinho confeccionó un equipo hecho a su imagen y semejanza con una seña de identidad clara: un contraataque letal.

El Real Madrid hizo historia sumando 100 puntos y anotando un total de 121 goles, una marca inédita y muy difícil de superar

La mítica celebración con Callejón

Esa misma temporada, uno de los partidos que marcó el destino del equipo fue en Mestalla, una plaza siempre difícil para los blancos.

El Madrid se acabó imponiendo por 2-3, y con el tercero 'The Special One' dejó una imagen para la historia: después de que Cristiano anotase el tanto de la victoria, se subió 'a caballito' de Callejón.

Unas semanas después, durante la celebración de la Liga en el Bernabéu, el granadino se la devolvió a su entrenador.

Campeón de la Supercopa

La tercera (y última) temporada de Mou en el banquillo del Real Madrid no pudo empezar de mejor manera.

Los merengues derrotaron en la final de la Supercopa de España al FC Barcelona tras caer por 3-2 en la ida en el Camp Nou y vencer por 2-1 en la vuelta en el Bernabéu.

Aquel año, cerrado con una dolorosa derrota en semifinales de Champions ante el Borussia Dortmund, terminó por desgastar la relación entre club y entrenador, que se despidió en la jornada final en el Bernabéu ante un público en su mayoría entregado al luso.

Ahora, 13 años después, Mourinho regresa al Madrid con la misma misión que tuvo en 2010: dotar de nuevo al equipo de un carácter competitivo y ganador que hizo que el Real, ya con Ancelotti y posteriormente con Zidane, completara una de las mayores gestas en la historia del deporte rey: ganar seis Champions en diez años.