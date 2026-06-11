Oficial: Mourinho vuelve al Real Madrid

13 años después de su salida, el luso regresa al conjunto blanco con la misma misión que tuvo en 2010: recuperar la competitividad y el carácter del equipo.

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid ya es una realidad. En la tarde de este jueves, el club ha emitido un comunicado en sus redes sociales informando de la contratación del entrenador portugués hasta 2029.

Tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones, el conjunto blanco ha abonado al Benfica la cláusula de rescisión del luso, fijada en 15 millones de euros.

"Estamos muy orgullosos de tener el mejor estadio del mundo, a los mejores jugadores del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho", afirmó el presidente después de vencer en las urnas a Enrique Riquelme.

Mou vuelve al Santiago Bernabéu 13 años después y ocupará el hueco liberado por Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista con una clara misión.

Una misión muy similar a la que se le encomendó en 2010 cuando sustituyó a Manuel Pellegrini después de ganar el triplete con el Inter de Milán: recuperar el carácter competitivo de un equipo que se ha quedado en blanco esta temporada.

Por el momento, además de las vueltas de Nico Paz y Endrick, 'The Special One' cuenta ya con dos fichajes cerrados: Konaté y Dumfries.

Comunicado del Real Madrid

La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.