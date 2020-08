Si hay un agente de jugadores que tiene prácticamente siempre pendiente al mundo del fútbol es Mino Raiola. El representante de, por ejemplo, Pogba y Haaland, ha cerrado la puerta a cualquier movimiento de estos dos futbolistas en el mercado estival de fichajes.

"Haaland no se moverá. Es una lástima para aquellos que no lo ficharon y un sueño para los que ahora le quieren... pero este año no se moverá. No es el momento y está bien en el Borussia Dortmund. Sabemos la trayectoria que puede tener", dijo en unas palabras a 'Sky Sport'.

Sobre Porba, prácticamente lo mismo, y eso que hace no mucho dijo que debían buscarle equipo: "Se va a quedar. Está en medio de un gran proyecto, y el Manchester United no quiere negociar. No hay polémica y ahora hay que mantener la calma. Ya hablaremos de la renovación".

Ambos jugadores son de los que han sonado con más fuerza para reforzar al Real Madrid. Sobre todo Pogba, que el pasado verano era una de las peticiones de Zinedine Zidane.

El noruego ha sido una gran ganga para el Borussia de Dortmund. Por lo que pagaron, y por lo que le pueden vender en un futuro.

Sin embargo, parece que al menos este verano ni uno ni otro van a cambiar de aires... aunque con Mino Raiola nunca se sabe.

