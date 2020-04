Erling Haaland es el delantero de moda en Europa. El noruego, que se salió en el Salzsburgo, sigue haciendo lo propio en el Borussia Dortmund y, como era claro, ha llamado la atención de los más grandes del fútbol. El Real Madrid podría estar entre esos equipos.

Mientras, el punta sigue dejando claro que lo suyo es el gol: "Soy un adicto a marcar goles, y no me ha sorprendido hacer tantos. Es lo que quería hacer cuando fuera mayor y lo que hago ahora. Siempre supe que sería un buen jugador".

"Me siento como en casa en el Borussia Dortmund. El entrenador me dijo que marcara la diferencia, y lo hice. El club me ha ayudado mucho", afirma Haaland en una entrevista en 'FourFourTwo'.

Por ello, el noruego de moment solo piensa en Dortmund: "Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable que se interesen otros. Eso dice que has hecho algo bien".

Haaland reconoce que Ibrahimovic es de esos jugadores que le gustan: "Ve cosas diferentes. Me gusta cómo se mueve de un club a otro, de un país a otro... Llega y marca goles, nada más aterrizar".

"Somos delanteros y somos altos, pero jugamos diferente y es complicado compararnos", dice el jugador del Borussia Dortmund.

Erling Haaland está 'on fire' en Alemania, pero su compañero de selección, Martin Odegaard, ya le ha dado un 'Me Gusta' a una imagen de ambos vestidos con la camiseta del Real Madrid.

Con todo, hay quien le ha recomendado no irse aún al Santiago Bernabéu, para que no le pase lo que a Luka Jovic, y esté unas temporadas más fogueándose en Alemania y en la Champions League.