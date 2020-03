Mino Raiola, polémico e influyente como pocos, ha regresado a los focos para tratar la difícil temporada de Pogba en Manchester, la increíble progresión de Haaland esta temporada o la relación que guarda con José Ángel Sánchez y el Real Madrid.

Sobre el centrocampista francés, que apenas ha jugado este curso, explica: "No se puede decir lo que pasará. Hoy no se puede saber. Ahora importa el club, el equipo y después veremos qué puede suceder. Existió un gran interés, pero no fue posible. El año pasado no cuenta más. Veremos qué pasa".

Una de las revelaciones de la temporada está siendo Erling Haaland, jugador al que también representa y elogia Raiola: "Es una joya muy importante. Da gusto verle jugar y ver cómo evoluciona en cada partido. Tiene mucho por crecer todavía. Estará en Dortmund el tiempo necesario. Es verdad que es un futbolista que está anticipando las etapas de crecimiento más rápido que se podría pensar. No creo que este verano se irá de Dortmund".

Por último, confirmó a 'Marca' la buena relación que guarda con el Real Madrid: "Mis relaciones con el Real Madrid son muy buenas. Estoy en contacto con José Ángel. Tengo una gran esperanza de que algún día pueda llevar al Real Madrid a un grandísimo futbolista. Ahora tengo a Areola, pero es una operación a medias porque es un préstamo. Quiero llevar a un futbolista definitivo y lo voy a intentar este verano. Sería un orgullo para mí y para mis futbolistas porque el Real Madrid es un gran club".