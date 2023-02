Mes y medio después de la consecución de su título más añorado, la Copa del Mundo, Leo Messi ha concedido una entrevista a 'Olé' para, desde un punto de vista más reflexivo, analizar diversos temas.

En primero, cómo no, fue su futuro. Al margen de que siga o no en el París Saint-Germain, todo argentino se pregunta si el '10' estará en el Mundial de 2026... y por falta de ganas no será.

"Siempre dije que por edad es muy difícil que llegue al Mundial de 2026. Amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas lo voy a hacer, pero me parece mucho", explicó un Messi cauto..

"No me adelanto nada tampoco, pero es lo que repito y repetiré. Por edad y por tiempo es difícil, pero depende de cómo vaya mi carrera. Tengo 36 años, depende de cómo vaya", añadió.

Paralelamente, tocó otro tema un tanto espinoso para él: ¿Cómo ha sido su relación con Mbappé desde que le ganase la final en Doha?

"Con Mbappé hablé por encima sobre la final del Mundial, de los festejos que se vieron en Argentina. Nada más, pero bien. Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final", señaló.

"Estuve del otro lado también, perdí una final y no quería saber nada del Mundial en ese momento. Por eso tampoco quiero hablar de eso, con Kylian todo lo contrario, estamos bien", zanjó para la tranquilidad de los seguidores parisinos.