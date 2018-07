El Barça se lanza a por Rabiot y éste no quiere renovar por el PSG

El Barcelona ya ha empezado a moverse con fuerza en este mercado estival de fichajes. Tras presentar a Arthur Melo como nuevo jugador culé y prácticamente cerrar la contratación del francés Clement Lenglet, el club culé pone ahora sus ojos en una de las perlas de la Ligue 1, Adrien Rabiot.

Según informan medios franceses, el secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, Eric Abidal, y el director de fútbol, Pep Segura, estuvieron hace unos días en París para hacer un acercamiento en torno al fichaje de Adrien Rabiot.

El jugador francés, que se quedó fuera de la lista final de Didier Deschamps para el Mundial de Rusia, está a disposición de su nuevo entrenador que, pese a darle minutos en el primer partido del PSG en pretemporada, le ha comunicado al director deportivo, Antero Henrique, que no tiene intención de retenerlo , por lo que no es necesario pedir altas cantidades de dinero por él. La única idea de Tuchel es fichar a N´Golo Kanté y para ello debe sanear las cuentas del club para no incumplir el 'fairplay financiero'.

Rabiot acaba contrato el próximo año y no tiene previsto renovar con el París Saint Germain, por lo que no parece complicado que el Barcelona llegue a un acuerdo con el PSG para cerrar la contratación del joven mediocentro en este mercado de fichajes.