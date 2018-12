El mensaje reivindicativo de Joaquín por el crimen de Laura Luelmo

Joaquín Sánchez ha lanzado un mensaje reivindicativo tras la trágica muerte Laura Luelmo, la profesora que fue asesinada por Bernardo Montoya y que ha puesto sobre la mesa el debate sobre las agresiones sexuales a las mujeres y la prisión permanente revisable.

El jugador del Real Betis ha pedido a través de las redes soluciones a los políticos para que los casos como el de Laura no se produzcan más.

"Que tu muerte no sea en vano Laura , como la de muchas otras. Que esta injusticia que has sufrido y que han pagado muchas otras, al igual que tu, sirva de una vez para que España entera comprenda que tenemos cosas que cambiar. Actualizar nuestras leyes y endurecerlas para que asesinos como este no vuelvan a pisar la calle mientras vivan y así no tengan oportunidad de volver a causar tanto dolor. Todos debemos unirnos en una sola causa y gritar bien fuerte ¡BASTA YA! Los que tienen y pueden tomar decisiones que lo hagan, los hemos puesto ahí para eso. D.E.P Laura Luelmo", ha escrito Joaquín en Instagram.