El mensaje de Pedrerol a Ancelotti tras su reivindicación: "Los grandes como tú también se pueden equivocar"

"Oigo muchos consejos, pero no hay que olvidarse de que he hecho 1.300 alineaciones. Creo que aquí nadie me puede dar consejos": así de contundente se ha mostrado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Liverpool después de que le preguntasen por la lesión de Vinicius.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado sus palabras: "Ancelotti no quiere consejos. No acepta consejos de periodistas y alude a su experiencia".

"Queda claro que la lesión de Vinicius le ha hecho daño. El brasileño venía de jugar dos partidos y un viaje largo. Ancelotti arriesgó poniéndole en Leganés y le salió mal", ha explicado el presentador del programa.

Por último, Pedrerol ha querido mandarle un mensaje: "No se trata de dar consejos, Carletto, pero los grandes como tú también se pueden equivocar".