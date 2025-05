El mensaje de Lamine Yamal para secar las lágrimas del barcelonismo: "Cumpliré mi promesa"

Horas críticas en el Barça. La derrota de los de Hansi Flick en la prórroga frente al Inter de Milán es aún más cruel teniendo en cuenta que los culés estuvieron a poco más de dos minutos de pasar a la final hasta que Acerbi empató a tres el encuentro en el minuto 93 del tiempo reglamentario.

En la prórroga, Frattesi desequilibró el resultado pese a que el FC Barcelona contó con oportunidades claras para remontar. La más clara estuvo en las botas del propio Lamine Yamal en un disparo con rosca que Sommer desvió a córner con un brutal paradón.

Tras la derrota, el crack de 17 años publicó un mensaje en su perfil oficial de Instagram haciendo balance de la derrota ante el conjunto italiano: "Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos no tengáis ninguna duda 'culers' no pararemos hasta dejar a este club donde se merece en lo más alto".

"Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!", ha concluido Lamine Yamal con una foto en blanco y negro donde aparece tumbado, completamente extasiado.

La publicación cuenta ya con cerca de siete millones de me gustas y alrededor de 238.000 comentarios. Los de Hansi Flick no tienen tiempo para lamerse las heridas ya que el próximo domingo se juegan la Liga frente a un Real Madrid que de ganar en Montjuïc se mete de lleno en la pelea por el título.