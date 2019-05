El mensaje de Iker Casillas: "No ha sido un gran cumpleaños"

Iker Casillas no está pasando por su mejor momento, pero como suele decirse al mal tiempo buena cara. El portero del Oporto cumplió 38 años este lunes y a última hora del día publicó un tuit agradeciendo las felicitaciones y reconciendo que "no ha sido un gran cumpleaños".

"No ha sido un gran cumpleaños. Al menos, no le he prestado la atención que debía! Aún así, he posado y mostrado esta cara. Rostro feliz ya que llevo 20 días estando por aquí! Los 37 se fueron...por fin!Bienvenida a los 38! PD: gracias por vuestros mensajes de felicitación", escribió Casillas en twitter.

El 38º cumpleaños de Casillas llega poco días después de que el portero del Oporto recibiera el alta hospitalaria tras sufrir un infarto de miocardio. Está por ver si este episodio no desencadena la retirada del exinternacional español al acabar la temporada.

