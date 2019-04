Mendilibar carga contra la prensa por las críticas a Zidane: "No tenéis término medio ni sois muy objetivos"

DEFIENDE A SU COMPAÑERO DE PROFESIÓN EN RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Eibar defendió a Zidane en rueda de prensa y acusó a la prensa de no ser objetivos con el técnico francés. "Ponéis lo que tenéis que poner y ya está. Si es verdad bien y si no me da igual", aseguró Mendilibar.