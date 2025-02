Medina Cantalejo se pone serio: "Un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de ver lo que todo el mundo ve"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros aseguró que el gremio de los colegiados no es "corrupto", pero manda un toque de atención a todos.

'Bombazo' en la nueva entrena de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. Luis Medina Cantalejo, tras una jornada muy controvertida y polémica en LaLiga, sale a dar la cara.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, tal y como se ve en el adelanto del programa que verá la luz este jueves a las 15:30h, defiende a los colegiados españoles, pero también les manda un toque de atención.

Y este llega con la entrada de Romero a Mabppé: "Lo que todo el mundo ve un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de verlo".

"Cuando es blanco y negro y el blanco es obvio y el árbitro opta por el negro, no puedo darte una explicación", añade el exárbitro.

Eso sí, asegura que el gremio no está corrompido: "Yo no tengo que avergonzarme de nada. Ni mis compañeros ni yo somos nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, pero corruptos te garantizo que no".

"Tengo muy claro lo que ha pasado, lo ha visto todo el mundo, aunque no me refiero solo a la acción de Mbappé…", zanja el presidente del CTA, que desvela que ha mandado a más de cinco árbitros a la nevera tras la pasada jornada.