Durante el culebrón por el 'Caso Mbappé', el delantero francés se ha dejado querer por parte de varios clubes. Hace apenas unos días después de anunciarse oficialmente su renovación con el París Saint-Germain hasta el próximo año 2025, numerosas entrevistas hablando acerca del interés del Real Madrid y publicar una carta en sus redes sociales donde confiesa su 'amor' por el conjunto blanco desde los 14 años, ahora Mbappé reconoce tener también otros gustos.

Han salido a la luz unas imágenes de 2011 en las que aparece el propio Kylian con una camiseta del Milán y el '70' de Robinho a su espalda. Más de 11 años después, 'La Gazzetta dello Sport' ha podido saber que también su 'amor' por el conjunto 'rossonero' era real. "Mi conexión con el Milan es especial. De niño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos hinchas del Milan", confesó el joven delantero francés.

"Así que gracias a ellos yo también animaba a los rossoneri y veía muchos partidos del AC Milan. Siempre dije: 'si juego en Italia será solo en el Milán'. En cambio, si hubiera dicho lo contrario, me habrían matado... En serio, solo puedo felicitar por el Scudetto ganado al Milan, con muchos amigos franceses e Ibrahimovic, una leyenda a la que respeto mucho", añadió Mbappé en unas declaraciones ofrecidas al citado medio.

Su 'amor' por el PSG se debe a que es francés, toda su familia vive allí e incluso su hermano pequeño juega en las categorías inferiores. Por todo ello decidió renovar y continuar ayudando al crecimiento del club. Sin embargo, también ha dicho que será el primer aficionado del Real Madrid el próximo sábado de 28 de mayo en la final de la UEFA Champions League que se disputa en su país natal, en el Stade de France.

Pero la realidad es que precisamente con el conjunto de Jürgen Klopp también habló el futbolista. "Sí, soy sincero. He hablado con el Liverpool porque el rojo es el color favorito de mi madre y mi madre ama al Liverpool. ¿Por qué? No lo sé, pregúntele a ella. Nos reunimos con ellos hace unos años, cuando estaba en el Mónaco, es un gran club... Ahora hablamos con ellos un poco, pero no mucho...", reconoció en una entrevista concedida al diario 'MARCA'.

Además, el propio entrenador alemán de los 'red' se encargó unos días antes de confirmar esta información en rueda de prensa. "Por supuesto, estamos interesados ​​en Kylian. No estamos ciegos. No tengo nada que decir. Entre Kylian y el Liverpool... todo está bien. No podemos ser parte de estas batallas. Debe haber otros clubes involucrados, pero está bien. Es un gran jugador", destacó Klopp, consciente de que no sería posible su fichaje.

Aunque su decisión definitiva solo podía tener dos direcciones diferentes: "Al final fue entre el Real Madrid y el PSG. Todo el mundo lo sabe: el año pasado me quería ir al Real Madrid. Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente porque soy agente libre, soy francés y sé que soy importante para el país, y cuando eres importante para el país tienes que pensar no sólo en el fútbol, sino también en tu vida".

"Después de mi carrera estaré en Francia, viviré aquí con mi familia y mis amigos. Lo único que puedo es darles las gracias a todos los aficionados del Real Madrid, a todo el club, porque me dieron todo el amor posible y fue increíble porque nunca he jugado allí. Sólo con 14 años, durante una semana, pero es un club increíble y les deseo buena suerte para la final de la Champions", concluyó el internacional por Francia.