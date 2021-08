Restan siete días para que se cierre el mercado de fichajes y la operación Kylian Mbappé sigue más caliente que nunca. El futbolista ha roto su silencio para repasar su carrera, hablar de la Ligue 1 y de su todavía compañero Neymar Jr.

Lo ha hecho en una entrevista para la revista 'Esquire' en la que ha desvelado lo que le dijo al brasileño tras el Mundial de Rusia: "No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar".

"En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensará que descuida el PSG porque juega al póquer. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, porque lo vivió como una afrenta. Cuando llegó, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses después le preguntan por qué juega al póquer. En Francia, la gente sabe lo que tienes , pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugando al fútbol, sonriendo", dice, preguntado por Neymar.

"Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar", expresa el galo, concentrado al 100% en el fútbol.

Con respecto a la Ligue 1, afirma Mbappé que no es la mejor: "Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca".

El futbolista, en medio de los rumores que le colocan en el Real Madrid, habla de la comparación con Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "Todo el mundo lo sabe. Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios. Siempre te comparas con los mejores de tu deporte".

Con respecto a Erling Haaland, cree que es un jugador "que se está conociendo": "Es su segundo año, lo estamos conociendo. Es el comienzo para él. Me alegro por él, por lo que está haciendo".