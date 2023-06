Lo puede repetir más veces, decirlo más alto, pero no dejarlo más claro: "No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid".

Así de contundente se ha mostrado Kylian Mbappé en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', analizando toda la polémica ocurrida en las últimas horas con lasfiltraciones del conjunto parisino.

"Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más", ha añadido.

'Palo' a su club

A su vez, Mbappé ha cargado contra el PSG por pujar por altos objetivos con "carencias" que han terminado pagando.

"Al más alto nivel, para un jugador como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada, para no repetirlos cada vez", ha señalado.

"Todo el mundo quiere ganar la Liga de Campeones, pero hay que ser exigente todo el tiempo, de lo contrario siempre hay un equipo que te recuerda que no hay que dar nada por sentado. Pocos pensaban que el Inter pudiera llegar a la final y, en cambio, casi la gana. Hay que trabajar bien para ser mejor que los demás", ha zanjado.