Después de un martes con Kylian Mbappé en todos los focos, por la tarde saltó la noticia de queQatar va a comprar el Manchester United. Todo tiene un porqué, y Edu Aguirre en 'El Chiringuito' dio una exclusiva que hacía comprender el comportamiento del PSG en las últimas horas.

"Definitivamente el PSG está siendo olvidado poco a poco por Qatar", dijo en primer lugar. "Qatar está dejando de lado el proyecto del Paris Saint Germain, hace tiempo que ha dejado de creer en el proyecto del PSG", añadió.

"La vida útil del del PSG para Qatar era el mundial, el mundial de Qatar con Messi, con Mbappé y con Neymar", indicó. Por ello no le dejaron salir en el verano de 2021 y le renovaron en 2022.

"Por eso a mí me cuentan que la situación de este verano es muy diferente. El PSG tenía mucho que perder el verano pasado porque quería llegar al mundial de Catar con la camiseta de de de Francia y Mbappé en el PSG. Y ahora me dicen que el PSG, es decir, Qatar no va a entrar con todo para retener a Mbappé", explicó Edu.

"No es tan necesario ahora mismo que se quede en el PSG porque porque Qatar lo que va a hacer y lo que está apunto de hacer es meterse de lleno en la Premier League... en el Manchester United" comentó el tertuliano.

El Manchester United, un movimiento estratégico

"Lo consideran como un movimiento estratégico porque quieren copiar el modelo de los Emiratos Árabes, es decir, el Mánchester City", dijo. Los diablos rojos van a pasar a tener una plantilla multimillonaria.

"Y ojo al Newcastle, porque en toda la Premier estaría Newcastle con Arabia Saudí, Emiratos Árabes con Abu Dabi, y Qatar con el Manchester United. La inversión que van a hacer el Manchester United va a ser salvaje. La va a el hermano del emir de Qatar", reveló.

El Real Madrid tiene competencia para fichar a Mbappé

"Y a mí lo que me dicen es que si el Real Madrid quiere a Mbappé este verano tiene que moverse ya, porque es más que probable que el Manchester United este verano le haga una oferta salvaje a Kylian Mbappé", expresó. "No van a pelear tanto por retener a Kylian Mbappé".

Nos espera un verano muy movido, y de nuevo Kylian Mbappé va a ser el nombre del verano. Su futuro está en el aire.