A sus 36 años y una vez retirado del fútbol debido a las lesiones, Jérémy Mathieu ha repasado su carrera en los medios de su último club, el Sporting de Portugal.

Lo más sorprendente de las declaraciones del exfutbolista francés fue que reconoció que no quiso fichar por el FC Barcelona en 2014, cuando el Valencia le vendió por 20 millones de euros.

"Yo no quería ir a Barcelona, pero salí de Valencia por el presidente", afirmó Mathieu, señalando directamente contra Amadeo Salvo, expresidente valencianista y actual mandario del Ibiza.

"Me hicieron la propuesta y a las tres de la mañana hice un contrato por mi cuenta que presenté al Valencia. Les dije que me quedaría si me lo daban, pero me dijeron que no podian. No me quedé por 200.000 euros al año", añadió el galo, que reconoció que le imponía jugar en el Barça: "Tenía un poco de miedo de ir a Barcelona, porque no creía que estuviera a la altura"

A pesar de ello, tiene buen recuerdo de su primer año, donde el conjunto azulgrana se alzó con el triplete: "El primer año fue espectacular. Decían que no jugaba mucho, pero participé en el 56 por ciento de los partidos y gané todos los títulos posibles".

Finalmente, acabó reconociendo que jugó su mejor fútbol en la ciudad del Turia: "En Valencia pasé los mejores momentos de mi carrera. Estaba en la cima físicamente".