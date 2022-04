Carlo Ancelotti ha hecho historia con el Real Madrid. El entrenador italiano es el primero en conquistar las cinco grandes Ligas (Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España) y en su mirada, y en sus palabras, se notaba la emoción de un técnico que está disfrutando como un niño de las celebraciones madridistas.

Que se sumó a lo que fuese que había que sumarse. Que se puso la camiseta con el 35 por el número de Ligas que tiene ya en su haber el Real Madrid. Incluso la gorra. Y eso, en el italiano, es algo que hay que destacar.

Como hay que destacar el cariño que le tienen los jugadores madridistas. Que hay en un vestuario al que, en 2014, llevó a la Décima Champions League y que ocho años después, tras irse a equipos como Nápoles y Everton, ha dado un nuevo título.

Así pues, había que celebrarlo como se debía. Sus jugadores fueron a por él y le mantearon para subirle 'a los cielos' del Santiago Bernabéu con Marcelo como maestro de ceremonias.

"¿Que si he pasado miedo con el manteo? No no, me gustaba mucho, se lo he dicho a Marcelo. Le dije 'otra, otra", comentó Ancelotti a los micrófonos de 'Movistar' al término del encuentro ante el Espanyol.

LaLiga ya está en el palmarés de Carlo Ancelotti, y ahora el objetivo es seguir sumando con los blancos esta misma temporada. El Manchester City es el último escollo de los madridistas para llegar a la final de la Champions League de París.

'Carletto' ya sabe lo que es levantar una 'Orejona' con los blancos... ¿será él el encargado de llevar la 14ª al Bernabéu? De momento, como se dijo, es el único técnico que ha ganado Ligas en Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y España.