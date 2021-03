En su segunda etapa en la Bundesliga, esta vez como cedido en el Eintracht de Frankfurt, Luka Jovic ya ha marcado más goles que en toda una temporada con el Real Madrid.

A pesar de sus tres tantos en sus dos primeros partidos, el serbio encadena seis encuentros sin marcar y no está entrando en los planes de Adolf Hütter, que está apostando por el luso André Silva.

En una entrevista al diario alemán 'Bild', el serbio no tuvo reparos en reafirmarse como un gran jugador, recordando que todavía es futbolista del conjunto blanco, el cual pagó 60 millones de euros al Eintracht por su fichaje.

"Me gustan los desafíos, me encanta compararme con los mejores. Sé cuánto valgo y cuáles son mis cualidades. Sólo tengo 23 años, juego en una de las mejores ligas del mundo, en un gran equipo y no olvides que sigo siendo jugador del Real Madrid", reivindica el joven punta.

A pesar de no atravesar su mejor momento, el joven delantero se ha mostrado optimista asegurando que no tirará la toalla y que seguirá esforzándose por recuperar su mejor versión.

"Todavía no estoy al nivel al que estoy acostumbrado y no tengo fuerzas para 90 minutos, eso es correcto. Pero seguiré intentando cambiar esto lo antes posible. El fracaso no es una opción para mí. Nunca. La presión es una parte esencial de todo negocio. Especialmente en el fútbol profesional", señala Jovic.