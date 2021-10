Luis Suárez no solo pidió perdón en su celebración ante el Barça. El delantero del Atlético, que marcó ante sus ex, hizo el gesto de realizar una llamada de teléfono que no se tardó en relacionar con Ronald Koeman.

El uruguayo negó que fuera para el actual entrenador del Barcelona: "No era para él, pero si se lo quiere tomar a pecho..."

"Es para la gente que aún tiene mi número y que sabe que sigo usando el teléfono", dijo Suárez.

Todo esto va en relación con lo que dijo en febrero para explicar su salida del Barça, que se produjo tras una llamada de teléfono del neerlandés.

"Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté, pero le dije que tenía contrato y que el club debía arreglarlo", afirmó.

Ahora, tras el tanto, se llevó la mano a la oreja simulando tener un teléfono. Él dice que fue por otra cosa pero...

El Atlético, ante el Barça, venció por 2-0 gracias al tanto ya mencionado de Suárez y a otro de Lemar, tras asistencia del '9' rojiblanco.

