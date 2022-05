La resaca tras la épica remontada del Real Madrid ante el Manchester City en los cuartos de final de la UEFA Champions League continúa. Durante 'El Chiringuito de Jugones', Josep Pedrerol hizo referencia a las palabras de Jota Jordi tras el partido, confesando que sentía "envidia" por el conjunto blanco.

En ese momento, 'Lobo' Carrasco reconoció que comprende a su compañero pero no comparte su opinión. "Yo no me rindo nunca. No tengo envidia del Real Madrid, porque he vivido noches de estas. Entonces sé que hay muchos factores que son importantes, entonces claro, hay que saber manejar cosas. Cuando estás en el campo eres tú quien mandas con el balón", arrancó.

"Hablo con el corazón y eso es importante siempre, entonces él es a muerte del Barça pero vio que esta repetición de proeza que hace el Real Madrid pues claro, en esta época que estamos viviendo nosotros, en este valle o este desierto hasta llegar al otro lado y reconstruir otro Barça poderoso y fuerte... es normal que Jota se sienta así", añadió el tertuliano.

No obstante, Carrasco valora el trabajo y el 'ADN' del Real Madrid y reivindica a Pep Guardiola y su fútbol: "Yo soy deportista y aplaudo cuando se hace una proeza de este tipo, sea el Madrid o sea el equipo que sea porque me gusta ver y emocionarme con el fútbol pero si tú me dices a mí: '¿Cómo quieres perder?', quiero perder como la Real Sociedad contra nosotros que le ganamos y como jugó el City".

"El partido que hizo Bernardo Silva... llevaba mucho tiempo sin ver a un jugador jugar con esa categoría. Yo si pierdo me gusta perder así. En el minuto 89 yo no juego ya el partido, no voy a buscar un 0-2 ni 0-3 ni nada. Yo en el 88 ya estoy diciendo a la gente: 'Dame el balón', porque sabes donde me voy. De esa manera nunca hemos perdido, y hablo desde juveniles", concluyó el exfutbolista.