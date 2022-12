Uruguay cayó eliminada en la fase de grupos pese a ganar a Ghana en la última jornada. Los celestes estuvieron muy descontentos con la actuación arbitral y tras el encuentro fueron a protestar fervientemente al colegiado. En la revuelta, Giménez agredió a un oficial de la FIFA.

En una entrevista para 'Teledoce', el presidente de la federación uruguaya de fútbol, Ignacio Alonso, confirmó que Giménez llamó al directivo golpeado para pedirle disculpas: "Lo llamó a pedir disculpas, no tuvo ninguna intención de agredirlo. Le dijo que pedía disculpas. Lo hizo a través del celular de un oficial de la FIFA. Eso muestra su arrepentimiento y el nivel moral de Josema".

Pese a reconocer que la actitud del central no fue la adecuada, Alonso afirma que el golpeno fue intencionado: "La reacción no es correcta, pero vi varias tomas. Él va buscando la posición de su compañero y buscó abrirse paso y golpeó".

Las disculpas de Giménez no afectarán a la decisión de la FIFA de sancionarle por el golpe a uno de sus oficiales o no. De momento, la organización no ha comunicado nada al respecto del posible castigo que pueda sufrir el central del Atlético.