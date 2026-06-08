La llamada de Pedrerol a Florentino Pérez en 'El Chiringuito': "Defenderé al Madrid con toda mi alma"

Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid con un 65% de los votos: "He aprendido una lección del madridismo".

"Estoy contentísimo". Así reaccionaba Florentino Pérez a la llamada de Josep Pedrerol en directo en 'El Chiringuito'. Acababa de ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid con un 65% de los votos.

"Estoy contentísimo. He aprendido una lección del madridismo. Tranquilidad para los socios del Real Madrid", dice Florentino.

Y deja claro que hará todo lo posible para defender al Real Madrid: "Me han votado en todas las mesas. He ganado en todas. Quiero que me voten por lo que he hecho. Estoy mucho más contento. Asumí un riesgo, pero yo quería defender al Madrid. Defenderé al Madrid con toda mi alma ante todos aquellos que quieran venir a usurpar el club que es de todos sus socios".

Las palabras de Enrique Riquelme

Enrique Riquelme, que ha perdido las elecciones con un 35% de los votos, salió de madrugada para felicitar a su rival: "Felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche".

"Sabemos que el Real Madrid no se vende. Sus socios han podido hablar. Es una gran victoria para esta candidatura. En muy poco tiempo hemos podido montar una candidatura seria e ilusionante. Este no es el final, es el principio. El Madrid no va a volver a estar veinte años sin elecciones", dijo Riquelme.

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