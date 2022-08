Jamie Carragher no ha tenido compasión alguna del Manchester United. El exfutbolista, uno de los grandes mitos del Liverpool, se ha mofado en redes de Gary Neville, un ex del Manchester United, en redes sociales después del tremendo ridículo de los de Old Trafford ante el Brentford.

Y es que antes del descanso los 'red devils' ya perdían por 4-0 en el feudo de un equipo que no es de los llamados 'top' de la Premier League. Dos errores de De Gea, y una defensa de juguete, pusieron un nuevo cero en el casillero de puntos del United.

De un equipo que es colista de la Premier League después de dos partidos en los que ha recibido seis goles y ha marcado uno... que fue en propia puerta de un jugador rival.

Ante eso, Carragher, ex del Liverpool, ha aprovechado para meterse con Neville en una más de las que mantienen ambos en redes sociales.

El defensa ha subido como foto de perfil de Twitter una imagen del Gary con la cara con los colores de un payaso en un día para olvidar para la afición del Man U.

Precisamente el Liverpool será el próximo rival de los de Old Trafford, y viendo cómo están los de Ten Hag en Anfield se relamen con lo que puede suceder.