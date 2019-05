Lionel Messi califica de "imperdonable" lo de Liverpool: "En la segunda parte en Anfield no competimos"

Cuatro años más tarde, Lionel Messi ha comparecido en una rueda de prensa. El motivo, la final de Copa que el Barcelona juega contra el Valencia en el Benito Villamarín. Acompañado de Gerard Piqué, el argentino ha pasado revista a la actualidad culé haciendo especial mención a lo vivido en Anfield y a la eliminación de Champions ante el Liverpool.

"Fue similar a lo de la Roma. Entramos mal al partido y encajamos un gol. La cabeza te hace trabajar, piensas en que no vuelva a suceder. En que no puede pasar de nuevo. Entras en esa dinámica, aunque reaccionamos bien en el primer tiempo. En el segundo no competimos. No nos podemos perdonar no haber competido. Fue lamentable lo que hicimos", afirma.

Messi lamenta haber vuelto a tropezar con la misma piedra: "Por lo que había generado, por poder estar en una final y de poder ganarla... Por lo cerca que estábamos y por el resultado de la ida. Por todo eso la decepción fue tan grande. Por lo que pasó y por cómo pasó".

Eso sí, niega rotundamente que se haya planteado abandonar el Barcelona: "Tengo ganas de seguir aquí. Más allá de la decepción que hemos tenido no me ha hecho pensar en dejar este equipo".

El argentino exculpa a Valverde de lo sucedido. "Escuché críticas, pero si te soy sincero no vi mucho. El míster ha hecho un trabajo impresionante y la eliminación ante el Liverpool no es culpa suya. Nosotros somos los únicos culpables. Me gustaría que siguiera con nosotros el próximo año", afirma.

Además, y siguiendo con el tema, restó importancia a la opción de ganar la Bota de Oro: "En mi cabeza está lo de Anfield, no eso".

Messi no cree que lo sucedido en Liverpool les pueda pasar factura en la final de Copa ante el Valencia. "Tenemos que terminar bien y festejando un título si puede ser. Dejar de lado lo que vivimos y no cometer de nuevo los errores que hemos cometido. A ganas y a actitud no debe ganarnos nadie. Saldremos a ganar a un rival complicado y que conocemos mucho", dice.

