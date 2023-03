El ambiente existente en la selección de Francia pon el nombramiento como primer capitán a Kylian Mbappé en lugar de Antoine Griezmann está más tenso que nunca.

Tanto el seleccionador Didier Deschamps como el propio jugador del Atlético de Madrid confirmaron la decepción que siente el gallo.

Todos los seguidores y aficionados franceses apuntaban por veteranía a Antoine Griezmann como el nuevo capitán. Tras el retiro de Hugo Lloris y Raphaël Varane de la selección muy pocos dudaban de que el jugador del Atlético de Madrid iba a ser el principal abanderado.

Además, el ex del Barça tuvo un papel muy destacado en la Copa del Mundo y está viviendo una segunda juventud en el Metropolitano.

Estas fueron las palabras de Didier Deschamps argumentando su decisión: "Kylian cumple todos los requisitos para tener esta responsabilidad. En el campo como en la vida de grupo, es un elemento unificador", dijo.

Y recalcó que Griezmann sería el segundo capitán: "Él también tendrá la responsabilidad de vice-capitán, con otros jugadores seguramente para hacer el vínculo, para ser un unificador en el grupo", concretó en rueda de prensa.

'Guerra de bandos': Mbappé y Griezmann

Ahora mismo existen dos bandos, y hay quien se atreve a criticar a alguna de sus estrellas con tal de defender al favorito.

Uno de ellos es Enmanuel Petit, ex del Barça y mítico del Arsenal: "En su cabeza cree que es el que más se lo merece, porque ahora mismo es el jugador con más años de servicio en la selección. El poder se toma, no se reclama", refiriéndose a Griezmann.

"Crea un análisis egocéntrico de él, como si de él dependiera levantar el trofeo, si ganamos algo, ser los primeros en la foto y estar en la eternidad. No me gusta ese enfoque, el puesto de capitán no se pide, se da", explicó a 'RMC'.

En cambio, un exjugador bien conocedor de la liga española como Robert Pirés, que cree que no se ha valorado al futbolista del Atlético. "Dada la longevidad, años pasados, esperaba que Griezmann fuera el nombrado. Me sorprende, es el hombre fuerte de Didier, el que más cuenta, el que tiene más partidos seguidos", destacó.

"Es una falta de respeto a Antoine, no hay que olvidar lo que en el último Mundial, donde fue el mejor y el más regular. Hubiera sido más inteligente nombrar ahora capitán a Griezmann y luego darle el brazalete a Kylian dentro de dos años", incidió en 'AFP'.

Las redes sociales también arden con esta decisión. A pesar que desde la concentración francesa se trate de aparentar normalidad y compañerismo, el desacuerdo es evidente: