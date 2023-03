"Después veremos": estas fueron las palabras de Kylian Mbappé después de caer eliminado otra vez en los octavos de final de la Champions League cuando le preguntaron por su futuro.

El francés tiene contrato hasta 2024, podría prolongarlo hasta 2025 o pedir salir este 2023 para no irse gratis el próximo verano.

Analizando su situación en 'El Chiringuito', Josep Pedrerol explicó la postura del conjunto blanco.

"El Real Madrid no va a negociar con el París Saint-Germain", señaló el presentador del programa.

"Florentino no va a llamar para negociar después de que no le contestasen a los correos. Fue una humillación del PSG no contestar", añadió.

Por tanto, está en manos de Mbappé lidiar con el conjunto parisino, con el Emir de Qatar y decidir qué será de él en el futuro. El Madrid aguarda.