Brasil sigue buscando seleccionador. El combinado, pentacampeón del mundo, cayó ante Croacia en la tanda de penaltis en un Mundial, el de Qatar, en el que tras su exhibición en octavos parecía ser una de las clarísimas candidatas. Sin embargo, no fue así... y Tite renunció al cargo después del K.O.

Desde ese instante comenzó el casting. Carlo Ancelotti fue el primero en ser vinculado, pero él ya dejó claro que no tiene intención de hacer nada que no sea cumplir su contrato con el Real Madrid.

"Si el Real Madrid no me echa antes no me voy a mover. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024", dijo en 'Radio Anchio Sport'.

Ahora, en 'L'Equipe' apuntan a otro nombre también vinculado con el Real Madrid. Se trata de Zinedine Zidane, que según el medio galo cumpliría todos los requisitos que buscan en la CBF.

Es gratis, y tiene un gran currículum... como también lo tienen otros a quienes mencionan como Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Roberto Martínez.

En ese sentido, queda por ver lo que sucede con Francia, que depende de una decisión de Didier Deschamps. No está claro que el galo vaya a seguir al frente de los 'bleus'... y si él no sigue de par en par se abren las puertas para Zidane del cuadro francés.