Tras una temporada empañada por el fatídico encuentro en Anfield y la final de Copa del Rey perdida frente al Valencia CF, Leo Messi quiso pasar revista en una entrevista concedida a 'Sport' para tratar los temas más relevantes de la actualidad azulgrana, así como lo vivido este verano y las perspectivas de futuro.

Uno de los puntos candentes de los que habló el argentino fue del 'Caso Neymar' y su vuelta frustrada a la Ciudad Condal. "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó", expuso Messi.

"Sinceramente no sé si el club hizo todo lo posible para que viniera. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones. no sé si el club hizo todo lo posible para que viniera, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. No sé si el club realmente quería o no", explicó el rosarino, afirmando que Neymar "tenía muchas ganas de venir".

Por otro lado, en cuanto a la polémica surgida sobre la cláusula de su contrato, expresó que no puede "confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad", a lo que añadió que para él "no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", zanjó el astro del FC Barcelona.

A su vez, Leo quiso dar su opinión sobre el Balón de Oro y las posibilidades de ganarlo: "Es tan raro esto del Balón de Oro. A la Champions se le da mucha importancia y otras veces pasa con el Mundial. La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro. Nunca me sentí favorito o no favorito", declaró el delantero.

Precisamente, uno de los competidores que tendrá para alzarse con el galardón será Cristiano Ronaldo. En relación a las declaraciones del portugués sobre salir a cenar con Messi, Leo aseguró que "no tiene problema", pero no sabe "si habrá cena porque porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema", zanjó el argentino.

En cuanto a su lesión en el sóleo, que le ha mantenido apartado en el arranque liguero, el '10' aclaró lo siguiente: "Jugaré cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar, porque una recaída sería para mucho más tiempo. Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida".

Por último, se le preguntó por el fallecimiento de Xana, la hija de Luis Enrique. "Fue algo terrible. Son cosas que no tienen explicación y lo vivimos muy mal, lo sentimos mucho. Todos tenemos hijos y pensar en una cosa así y lo que sufre la familia es algo terrible", concluyó Leo, que reconoció "haber tenido relación" con la pequeña.