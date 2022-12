Tras la victoria de Argentina en el Mundial, ahora la pregunta en el mundo del fútbol es si Leo Messi ha superado a Diego Armando Maradona en la historia. Muchos han opinado. Y una opinión privilegiada es la de Jorge Valdano, quien fue compañero de Diego en la selección.

En declaraciones a 'Cope', ha hablado de las "diferencias y similitudes" entre ambos. "La similitud de Maradona y Messi es que son dos genios. La diferencia es que en México 86, Diego estaba en su plenitud física y Leo tiene 35 años y tuvo que sacar el genio y la sabiduría", dice.

"Son dos genios que han marcado a fuego el tiempo en que han jugado al fútbol; Messi durante 20 años", indica Valdano. Messi no ha necesitado un gran despliegue físico para dominar en el Mundial de Qatar. Valdano cree que fue "determinando" aunque "no hubiera corrido mucho".

A la quinta llegó la vencida. Messi es campeón del mundo. Y tras derrotar a Francia confesó que ahora no pensaba en retirarse. Y Valdano desvela una conversación: "Cuando le entrevisté antes del Mundial, fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo 'si soy campeón del Mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial'".

"Ya se verá si Messi es capaz. El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar seis mundiales", detalla el exfutbolista y entrenador.

Valdano no se posiciona en el debate de cuál de los dos futbolistas ha sido más importante en la historia del fútbol. Ahora los dos son campeones del mundo. Uno en el 86 y otro en 2022.