James Rodríguez tiene muchas opciones de terminar jugando en el Atlético. Los rojiblancos son los mejor colocados para fichar al colombiano, y más aún ahora que el Nápoles ha dejado claro que lo que quiere es una cesión o una cesión. "No entiendo que al Bayern se lo cedan y a nosotros nos pidan 42 millones", dijo el presidente De Laurentiis.

Y es que el máximo dirigente del Nápoles no tiene ninguna intención de pagar traspaso alguno este año por el cafetero: "El Bayern tiene tres veces nuestro presupuesto. Si James pudiera llegar cedido no diría nadie que no. Así podría fichar a otro".

El equipo de Ancelotti parecía tener todo a su favor para contar con James Rodríguez para la próxima temporada. Sin embargo, el Real Madrid quiere dinero ya y los italianos no lo pagarían hasta 2020. El Atlético, por su parte, sí está dispuesto a abonar la cantidad requerida por el Real Madrid.

Además, tal y como informamos, el colombiano quiere vestir de rojiblanco.