Aymeric Laporte no ha tenido su mejor noche en el trabajo. El central de España es uno de los señalados del empate de la Selección ante Polonia tras cometer un fallo importante en la jugada que supuso el 1-1 de Lewandowski con el que terminó el envite.

Pidió falta, pero nada. No hubo nada. No hubo nada porque Robert fue mucho Robert para el central del Manchester City. Tras un centro desde la banda derecha, Unai Simón se quedó bajo palos sin salir a blocar y Laporte falló. Falló cuando, donde y ante quien no se puede fallar.

Porque Lewandowski es mucho Lewandowski, y es más aún cuando está en el área. Es un 'killer', un delantero de los de un toque. De los que donde pone el ojo pone la bola y justamente eso hizo.

Lo hizo porque Laporte estuvo tremendamente blando en la jugada. No buscó el salto, y se dejó intimidar con un leve empujón del polaco que revisó el VAR.

No vieron nada, y es que el contacto es prácticamente mínimo. Laporte se fue al suelo tras no hacerse fuerte en su parcela y fallar ante Lewandowski para que Polonia hiciera el 1-1.

Así pues, España ya sí que sí debe ganar o ganar ante Eslovaquia para no irse fuera de la Eurocopa y para no irse a 'casa' tras una semana de torneo.

