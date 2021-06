Necesitaba ganar España... pero no. Necesitaba sumar tres puntos... pero no. Necesitaba convencer y convencerse a sí misma... pero tampoco. La Selección volvió a pinchar, al igual que ante Suecia, y se va de La Cartuja con un punto tras un insuficiente empate a uno contra una Polonia ordenada ante la que no pudieron hincar el diente.

Y eso que todo se puso muy bien tras los primeros 45 minutos. Se puso estupendamente, con un partido encarrilado y con dos jugadores sumando confianza cuando más lo necesitaban. Porque España se fue al vestuario ganando, y se fue así gracias a un gol de Álvaro Morata.

Un tanto que llegó tras una conexión, quizá involuntaria, con Gerard Moreno. Y además con la 'ayuda' del VAR que dio al delantero de la Juventus un tanto que en un comienzo anularon. Su abrazo con Luis Enrique lo dice todo.

Atrás, Unai Simón estuvo excelso en la única opción clara de una Polonia que a pesar de que salió peleona al final se fue para atrás. Con todo, Lewandowski la tuvo tras un remate al palo de Zielinski.

Lewandowski se 'comió' a Laporte en el 1-1

Pero no pudo hacer nada contra el del Bayern de Múnich en la segunda parte. No era suya, era de Laporte, que se vino abajo ante la potencia del salto de Robert en el lugar en el que hay que hacerse fuere. Empate, prácticamente nada más comenzar el segundo acto.

Y casi después, penalti para España. Penalti y doble fallo. Primero, de Gerard Moreno, que mandó al poste su lanzamiento. Y luego, Morata. Álvaro fue el más rápido pero pecó de precipitación. Sin portero, disparó completamente fuera.

Los cambios no ayudaron. De hecho sirvieron para, por alguna razón, ralentizar y hacer más previsible el juego de España. Sin Koke y sin Gerard, el fútbol lento de los de Luis Enrique hizo que Polonia viviera agazapada pero cómoda los últimos minutos de juego.

Alguna opción tuvieron ante un Sczeszny que se jugó la cara, y nunca mejor dicho, ante Morata. Pero nada, no hubo manera de deshacer un empate que deja todo para el día 23 de junio.

O se gana a Eslovaquia... o adiós

Ya no hay más opciones que el ganar a Eslovaquia en el último encuentro del Grupo E. Ahora mismo, España es tercera de grupo con tan solo dos puntos, pero ganando a Eslovaquia sería, mínimo, segunda.