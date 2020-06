El joven que se coló en el estadio del Mallorca para hacerse una foto con Lionel Messi puede enfrentarse a graves problemas. LaLiga, a través de un comunicado, ha confirmado que va a interponer "acciones penales" contra el adolescente por considerar que los hechos son "constitutivos de delito".

"Ante el incidente del espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del Visit Mallorca, sin autorización alguna, incumpliendo los protocolos de la legislación sanitaria vigente y desobedeciendo las órdenes del personal de seguridad privada, LaLiga interpondrá acciones penales correspondientes", dice.

"Además, LaLiga manifiesta su condena absoluta a este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud de los demás y la integridad de la competición", afirma el comunicado.

"Lo tenía todo planeado"

Y es que el Mallorca - Barça de Palma sirvió para que el cuadro azulgrana regresara en forma a LaLiga... y para que un chaval dejara en evidencia todos los protocolos de seguridad. En el minuto 55 de encuentro, un adolescente se coló en el estadio balear para saltar al césped en un encuentro que, recordamos, era a puerta cerrada.

"Lo tenía planeado todo desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo", dijo en Cope este joven de origen francés residente en Mallorca.

Y es que su "sueño" era tener una foto con Messi: "Mi sueño es conocerlo. Mi idea, desde antes de que se cancelase el partido, era hacerme una foto con él".

"Primero vi a Jordi Alba y me hice una foto con él. Luego fui a por Messi, pero por el virus no se quiso sacar la foto. La Policía me hizo eliminar todo", cuenta.

Ni siquiera llevaba mascarilla

El chaval relata cómo se coló en el campo: "Estaba con unos amigos y sobre el minuto 40 llegué al campo. Salté una valla de dos metros y de la grada bajé al campo. Le eché hue***, pero no me llevé nada, la verdad".

El joven saltó al campo sin mascarilla alguna y puso en riesgo tanto su propia salud como la de los deportistas que jugaban en Mallorca. LaLiga, tal y como se expuso anteriormente, tomará medidas contra él.

Los expertos descartan la alarma

