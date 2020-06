Cuántos hubo que se llevaron las manos a la cabeza cuando el Barcelona fichó a Braithwaite. Cuántos cuando se dijo que él era el '9' elegido por los culés. Cuando, un jugador del Leganés, iba a firmar un contratazo con un equipo que aspiraba y aspira a todo. Cuántos lo hicieron... y a saber cuántos lo hacen ahora.

Menos, seguro que menos. Y a saber incluso si ninguno. Pues las risas ya no existen. Y si existen, cada vez están menos justificados. Porque Braithwaite está haciendo lo que se le pidió y pide. Está haciendo que, si Suárez no está o no puede estar, no se note su ausencia.

Y está dando un plus al equipo. Uno en forma de ganas, de juego y de profesionalidad. Porque Martin puede estar más o menos acertado, pero está. Y eso es ya más que, por ejemplo, lo que se podía decir de Boateng y demás sucedáneos.

Griezmann, de 120 millones, antes que él al banquillo

Ante el Mallorca parecía que no estaba. Pero sí, sí que estaba. Estaba y ayudaba, creando espacios y cambiándose la posición con Griezmann en la punta de lanza del Barcelona. Antoine, de hecho, se fue al banquillo antes que él, demostrando que, a veces, muchas, el primer cambio es un jugador que ha costado 120 millones.

Y el que sigue es el que trabaja y juega. Y el que marca. Porque sí, Braithwaite, por fin, marcó su primer gol como azulgrana. Fue en una jugada en la que estuvo donde tenía que estar y cuando tenía que estar.

Su gol pareció fácil... pero no, no lo es

El balón se fue paseando por el área, con Griezmann y Messi incapaces de contactar con la bola. Él, en cambio, hizo que pareciera fácil. Sin control, y de primeras, remató con clase y con colocación para batir a Reina.

Gran tanto para estrenarse como azulgrana, en un partido en el que se le vio perfectamente integrado en el equipo. Le han venido bien estos meses para engrasar la maquinaria y para demostrar que es un jugador para el Barça.

De no ser por Reina, de hecho, habría marcado un doblete el día del regreso del líder a LaLiga. Un líder que seguirá siendo líder cuando termine esta jornada gracias a su victoria ante el Mallorca. Cero a cuatro, con goles de Arturo Vidal, de Jordi Alba, de Lionel Messi y del mencionado Martin Braithwaite.

Uno más en un ataque con Messi, Suárez y Griezmann

Partidazo el que se marcó el danés, moviéndose con coherencia, compenetrado con sus compañeros y marcando. Sin hacer ruido, Braithwaite ya es uno más en el Barça. Y eso es mucho decir. Tanto es que no todos los que han pasado por el Barcelona pueden decir lo mismo.